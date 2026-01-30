ماراثون الرياض.. 50 ألف مشارك.. 125 دولة

أكد الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن برامج الاتحاد بدأت تجني ثمارها خلال الأشهر الـ11 الماضية، مشيرًا إلى القفزة الكبيرة في أعداد المشاركين بين النسختين السابقة والحالية من ماراثون الرياض.

وبيّن الأمير خالد أن النسخة الماضية شهدت مشاركة 40 ألف متسابق، في حين ارتفع العدد هذا العام إلى 50 ألف مشارك من 125 دولة، موضحًا أن هذا الإقبال يعكس شغف المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات بالرياضة في السعودية.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: «هدفنا أن يكون في السعودية أكثر من ماراثون، وأن تكون الرياض جوهرة الماراثونات عالميًا. هناك معايير واضحة للمشاركة، وعلى كل متسابق أن يعرف إمكاناته وحدوده».

وكشف الأمير خالد عن وجود أكثر من 20 مشاركًا ومشاركة من عدة دول حول العالم، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على رفع مؤشرات المشاركة في المسافات المختلفة، ومتابعة تطوّر المتسابقين مضيفًا:

«إذا شارك شخص في 5 كيلومترات الموسم الماضي، نتابع تقدمه في الموسم الذي يليه وكيف يرفع عدد الكيلوات».