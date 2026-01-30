شيماء: تعاونا مع ماراثون طوكيو.. وهدفنا الترخيص الذهبي

أكدت شيماء الحصيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تصريح خاص لـ «الرياضية»، أن نجاح تنظيم ماراثون الرياض يعتمد على تكامل الجهات وتعاونها، مشيرة إلى أن النسخة الحالية شهدت تنسيقًا واسعًا مع لجنة الفعاليات والهيئة الملكية لمدينة الرياض وإدارة المرور لضمان تجربة تنظيمية متكاملة.

وأوضحت الحصيني أن الاتحاد استفاد من الخبرات الدولية، والنسخة الماضية شهدت شراكة مع ماراثون باريس الذي قدّم الخطة الأمنية والصحية للحدث، وتشهد النسخة الجارية توقيع اتفاقية مع ماراثون طوكيو، أحد أكبر الماراثونات في العالم.

وختمت حديثها: «الاتحاد يحرص على أن يكون ماراثون الرياض على مستوى دولي، والحدث حصل على ترخيص من الاتحاد الدولي في النسخة الأولى، ونسعى حاليًا لنيل الترخيص الذهبي كهدف رئيس للمرحلة المقبلة».