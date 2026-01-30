الموسم الثاني.. التعاون يقهر الأخدود «رايح جاي»

كرر فريق التعاون الأول لكرة القدم ما فعله في الموسم قبل الماضي، بعدما جدّد تفوقه على الأخدود خلال الدورين الأول والثاني، إثر فوزه عليه بهدف دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وحقق الفريق القصيمي العلامة الكاملة أمام الأخدود هذا الموسم، إذ كان قد انتصر عليه في الدور الأول بنتيجة 3ـ2، قبل أن يعاود الفوز، الجمعة، بهدفٍ نظيف، ليكرر سيناريو الموسم قبل الماضي عندما كسب مواجهتي الدورين.

أما في النسخة الماضية، فلم يتمكن التعاون من تحقيق انتصارين، لكنه تفادى الخسارة، ففاز في الدور الأول بهدف دون رد، ثم انتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل 1ـ1.

وسجّل محمد القحطاني هدف اللقاء الوحيد لمصلحة «سكري القصيم» عند الدقيقة 58، فيما شهدت المباراة تحولًا لافتًا بعد إهدار التوجولي خالد ناري، جناح الأخدود، ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا وتعادلين، مقابل أربع خسائر.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند تسع نقاط في المركز الـ17، حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات، فيما تلقى 13 خسارة.

ويستضيف الأخدود نظيره نيوم، الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ20، بينما يحل التعاون ضيفًا على الاتفاق، الثلاثاء، لحساب الجولة ذاتها.