الأخدود يتفق مع الاتحاد على استعارة فقيهي

اتَّفقت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في الأخدود على انتقال معاذ فقيهي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق ما أكدته مصادرُ «الرياضية».

وتدرَّج فقيهي في الفئات السنية بنادي الهلال قبل انتقاله إلى التعاون عام 2023 بنظام الإعارة، ليعود بعدها إلى الهلال، ثم ينتقل رسميًّا إلى الاتحاد في يونيو 2024.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، خاض اللاعب 16 مباراةً، قدَّم خلالها تمريرةً حاسمةً واحدةً، وبلغ مجموع دقائق مشاركاته 638 دقيقةً، فيما لعب خلال الموسم الجاري ست مبارياتٍ بمعدل 207 دقائق.