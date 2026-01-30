الحسن يعوض النصر.. وأنجيلو يعود

غيَّر فريق النصر الأول لكرة القدم ثنائية خط الوسط أمام الخلود، الجمعة، بالمقارنة مع مباراة التعاون ضمن الجولة الماضية، وعوَّض غياب عبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعلي الحسن، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، العائد إلى قوائم المباريات.

ويدخل النصر مباراة الخلود، المنتمية إلى الجولة الـ 19، بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والظهيرين سلطان الغنام، وسعد الناصر، والمدافعين الفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وجابرييل والحسن، ورباعي الهجوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان. وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، بينهم نواف العقيدي، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن غريب، وراكان الغامدي.

ويحرم تراكم البطاقات الخيبري من مواجهة الخلود، وتُبعِد الإصابة بروزوفيتش، فيما يعود جابرييل إلى خيارات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي غيَّب لاعبه البرازيلي عن لقاء التعاون للاعتماد على ثمانية لاعبين أجانب آخرين.

ورفع الفوز على التعاون، 1-0 الاثنين، عدد نقاط النصر إلى 40، منحته وصافة جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة الجارية.

وباستثناء بروزوفيتش والخيبري، حافظ جيسوس على التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة الجولة الـ 18.