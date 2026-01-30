سوموديكا: محرج من الخسارة.. والحظ خذلنا

أعرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، عن إحباطه الشديد عقب الخسارة أمام التعاون، بهدف دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وقال المدرب الألماني عقب الخسارة في المؤتمر الصحافي: «محرج جدًا بالخسارة.. ليس من العدل أن نخسر المباراة، ونحن أضعنا ركلة جزاء و18 فرصة، ولا يوجد فرق بيننا وبين التعاون، ولكن الحظ خذلنا». وتابع: «التعاون في الشوط الأول لم يصل مرمانا».

وأوضح: «غيرنا طريقة اللاعب للهجوم، ما جعل التعاون يهجم». وأردف: «الشوط الثاني كان لدينا فرص كثيرة، وإذا لم تسجل في هذه الظروف بكل تأكيد سنخسر».

وأشار: «سعيد أننا نلعب كرة قدم أمام فريق جيد مثل التعاون».

وختم: «نحتاج عملًا ووقتًا، سنلعب مباريات قوية في الفترة المقبلة، ومن يتابع فريقنا يعلم أنه يقدم مستويات كبيرة، ونضيع فرصًا كثيرة».