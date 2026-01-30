شاموسكا: قرار الأحمد لم يحسم.. وفرص الأخدود بلا فاعلية

سلَّط البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الضوء على ما أثير بشأن توديع مدافعه وليد الأحمد جماهير النادي، مؤكدًا عدم وجود أي خطوةٍ رسميةٍ حول ذلك حتى الآن على الرغم من تلقي اللاعب عروضًا عدة، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز الفريق القصيمي على الأخدود 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وقال شاموسكا عن الأحمد: «لا يوجد شيءٌ رسمي، وأعلم أن لديه عددًا من العروض».

وتطرَّق مدرب التعاون إلى مجريات المباراة بالقول: «أبارك للتعاونيين بهذا الفوز الذي جاء على الرغم من عمل تغييراتٍ عدة، وضغط المباريات، إذ لم يكن لدينا سوى يومٍ واحدٍ فقط للاستعداد! مع ذلك، وخلال أقل من أسبوعٍ استطاع الفريق التأقلم».

وأضاف: «مايلسون تصدَّى لكراتٍ مهمةٍ، وهذا يُحسَب لحارسنا الذي فاز بلقب رجل المباراة».

وتابع المدرب: «الأخدود يملك لاعبين جيدين، ويعتمد على المرتدات، لكننا استطعنا التكيُّف مع ذلك، وأغلقنا كل شيءٍ أمامهم».

وحول ما ذكره سوموديكا عن إضاعة 18 فرصةً، علَّق شاموسكا: «كانت لديهم فرصٌ، لكنْ دون فاعليةٍ. لم تكن هناك أي محاولاتٍ حقيقيةٍ يندمون عليها باستثناء ركلة الجزاء، ونحن أيضًا أضعنا فرصًا عدة، وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني».