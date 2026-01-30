كمارا يغير الخلود.. وبيري احتياطيا

أجرى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، تعديلًا وحيدًا على التشكيل الأساسي، الذي يبدأ لقاء النصر الجمعة في بريدة، بالمقارنة مع الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

ويشارك المدافع الغيني منصور كمارا أساسيًّا على حساب سلطان الشهري، الذي يجلس على مقاعد الاحتياط.

ويبدأ باكينجهام المباراة، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالأرجنتيني خوان كوزاني في حراسة المرمى، وخط دفاعٍ رباعي، يضم كمارا، والسورينامي شاكيل بيناس، والسلوفاكي نوربيرت جيومبير، ورمزي صولان. ويتجاور الفرنسي كيفن ندورام، والإنجليزي جون باكلي في الوسط، ويقود الأرجنتيني راميرو إنريكي خط المقدمة، الذي يشمل هتان باهبري، ومحمد صوعان، وعبد العزيز العليوة.

ويحتفظ المدرب الإنجليزي بتسع أوراقٍ على دكة الاحتياط، بينها مواطنه الجناح الشاب آدم بيري، المنضم أخيرًا إلى الفريق من نوتنجهام فورست في بلاده. وتعاقد النادي القصيمي مع بيري بعد الخسارة 1ـ2 من الاتفاق، السبت، ضمن الجولة الماضية.