ديوكوفيتش يلحق بألكازار إلى النهائي

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أيام مجده في مباراةٍ، امتدَّت خمسَ مجموعاتٍ، إذ أطاح بالإيطالي يانيك سينر، الجمعة، ليصبح أكبر رجل عمرًا يصل إلى نهائي ​بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في عصر الاحتراف.

وقبل أربعة أشهرٍ من يوم ميلاده الـ 39، أثبت ديوكوفيتش أنه لا يزال لا يُقهر عندما يحالفه التوفيق حيث انتصر على سينر، الفائز باللقب في النسختين الماضيتين، 3ـ6 و6ـ3 و4ـ6 و6ـ4 و6ـ4.

وضرب ديوكوفيتش موعدًا في ⁠النهائي، الأحد المقبل، مع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الأول عالميًّا، الذي تغلَّب على ‌الألماني ألكسندر زفيريف في أطول مباراةٍ بنصف نهائي البطولة.

وبعد 18 عامًا على تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى، يسعى ديوكوفيتش إلى تعزيز رقمه القياسي ‍بالفوز باللقب الـ 11، ليرفع حصيلته الإجمالية من الألقاب الكبرى إلى 25 في رقمٍ قياسي آخر، عانده كثيرًا.