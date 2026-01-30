«حصري» تخطف كأس مهرجان خادم الحرمين

خطفت المطية «حصري» لمالكها السعودي بطحان بن مسعود المري كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين في فئة الثنايا «قعدان ـ عام»، بعد فوزها بلقب الشوط الرابع في اليوم الثامن من المهرجان بتوقيت بلغ 12:45.104 دقيقة.

وتوَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، المُلَّاك الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، وذلك في ختام منافسات «الثنايا».

وظفرت المطية «الوسمية» بلقب الشوط الأول، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين «بكار ـ مفتوح» بتوقيت بلغ 12:17.476 دقيقة، والمطية «مليح» بلقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين «قعدان ـ مفتوح» بتوقيت بلغ 12:33.614 دقيقة، والمطية «السولعية» لمالكها مانع الشامسي بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين «بكار ـ عام» بتوقيت بلغ 12:31.025 دقيقة.

وجرى في اليومين الخامس والسادس من المهرجان 32 شوطًا لفئة «الثنايا»، قطعت فيه المطايا مسافة 256 كم، مسافة كل شوط 8 كم، بإجمالي جوائز للفئة بلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الأربعة الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ـ حفظهما الله ـ لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسة لمُلَّاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.