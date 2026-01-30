ويسلي إلى سوسيداد معارا.. والشراء بـ 12 مليون يورو

حطَّ البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، رحاله في مدينة سان سيباستيان الإسبانية، الجمعة، من أجل الخضوع لفحصٍ طبي قبل الانضمام رسميًّا إلى فريق ريال سوسيداد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفق صحيفة «آس» الإسبانية، يتضمَّن الاتفاق بين الناديين، طرفَي الإعارة، بند شراءٍ، يُمكن لسوسيداد تفعيله بعد نهاية الموسم مقابل 12 مليون يورو.

ويُنظَر إلى ويسلي بوصفه مُعوِّضًا للجناح الياباني تاكيفوسا كوبو، الذي أصيب أخيرًا، ويبتعد عن عددٍ من المباريات.

وأشارت «آس» إلى نظر النادي الإسباني للاعب النصر المعار بوصفه معوِّضًا لكوبو على المدى البعيد أيضًا، إذا باع عقد الياباني، وفعَّل حق شراء البرازيلي.

وأبدى الأمريكي بيليجرينو ماتارازو، مدرب ريال سوسيداد، إعجابه بويسلي، خلال مؤتمرٍ صحافي الجمعة عن المواجهة مع أتلتيك بلباو السبت ضمن الدوري الإسباني.

وصرَّح: «أنا معجبٌ به، وأعرفه جيدًا، لكنني لا أحب الحديث عن لاعبٍ ليس في فريقي الآن. نبحث عن لاعبٍ في الثلث الهجومي، ليكون خيارًا لنا في مراكزَ متعددة، وحينما يتم التعاقد بصورةٍ كاملةٍ، سأتحدَّث بشكلٍ موسَّعٍ».

وانضم ويسلي «20 عامًا» إلى النصر، صيف العام قبل الماضي، قادمًا من نادي كورينثيانز في بلاده مقابل نحو 18 مليون يورو.

وخلال الموسم الجاري، لعِب تسع مبارياتٍ ضمن دوري روشن السعودي، و16 في مختلف المسابقات، محرزًا أربعة أهدافٍ، أحدها في الدوري.