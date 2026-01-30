«RCA» شريك أكاديمي بجامعة الرياض للفنون

وقَّعت وزارة الثقافة، الجمعة، شراكةً مع الكلية الملكية للفنون «RCA»، لتكون الأخيرة بموجبها شريكًا أكاديميًّا لكُلّيتَي التصميم والعمارة، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي بجامعة الرياض للفنون، وذلك لتطوير المواهب الثقافية والفنية وتعزيز التبادل الثقافي.

وجرت مراسم التوقيع خلال افتتاح النسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر، التي تحمل عنوان «في الحِلّ والترحال» في حي جاكس بالدرعية، إذ مثّلت نهى قطّان وزارة الثقافة وكيل الوزارة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات، فيما مثَّل البروفيسور كريستوف ليندنر الكليةَ الملكية للفنون رئيسُها ونائب المستشار.

وتتعاون الكلية الملكية للفنون مع جامعة الرياض للفنون في التصميم المشترك وتقديم برامج أكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إضافةً إلى برامج تأسيسية، تغطي مجالات العمارة، والتصميم، والتخطيط الحضري، وتمثّل هذه البرامج جسرًا يربط بين الإرث والابتكار، وتسهم في تنمية المواهب السعودية وتمكينها من أداء دورٍ فاعل في تشكيل البيئات العمرانية ومجالات التصميم.

وطبقًا لبيان جامعة الرياض تأتي هذه الشراكة مع الكلية الملكية للفنون ضمن سلسلةٍ من الشراكات الأكاديمية ومذكرات التفاهم التي توقّعها جامعة الرياض للفنون وكليّاتها مع مؤسساتٍ دولية رائدة، بهدف تصميم البرامج الأكاديمية، وتعزيز التعاون البحثي، وتقديم برامج تعليمية إثرائية في مجالات الثقافة والتنمية، إذ أعلنت الجامعة في ديسمبر الماضي عن شراكات أكاديمية بين كلية الأفلام وكلية الفنون السينمائية «SCA» بجامعة جنوب كاليفورنيا «USC»، وبين كلية الدراسات التراثية والحضارية وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن «SOAS»، وبين كلية المسرح والفنون الأدائية وكلية الفنون الأدائية بالأكاديمية الأمريكية للموسيقى والفنون الدرامية «AMDA»، إضافةً إلى شراكةٍ بين كلية الإدارة الثقافية وكلية إيسيك لإدارة الأعمال «ESSEC».