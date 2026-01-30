أول انتصار منذ 26 يوما.. نيوم يغيّر أفراحه بثلاثية ضمك

طوى فريق نيوم الأول لكرة القدم غياب 26 يومًا عن الانتصارات، وحقق فوزه السابع ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والأول له خلال البطولة بفارق أكثر من هدف، مُسقطًا ضيفه ضمك 3ـ0، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 19، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وسجَّل الهدف الأول المدافع الفرنسي ناثان زيزي في الدقيقة 23 من ضربة رأسية.

وأضاف مواطنه ألكسندر لاكازيت، رأس الحربة، الهدف الثاني عبر ركلة جزاء سدَّدها في أولى دقائق الوقت البديل من الشوط الأول.

ووقَّع على الهدف الثالث الإيفواري أمادو كوني، لاعب الوسط، برأسية أخرى في أولى دقائق الوقت البديل من الشوط الثاني.

وقبل هذه المباراة، حقق نيوم، الوجه الجديد على دوري المحترفين، 6 انتصارات في البطولة جميعها بفارق هدف واحد، وآخرها أمام الحزم، 4 يناير الجاري.

وجاء انتصار واحد من الستة بنتيجة 1ـ0 أمام الأخدود، واثنان بنتيجة 3ـ2 على الرياض والخلود، وثلاثة بنتيجة 2ـ1 أمام ضمك والنجمة والحزم.

وبعد 6 انتصارات بفارق هدف واحد، وسَّع نيوم الفارق للمرة الأولى، متغلبًا من جديد على ضمك، الذي هزمه في عقر داره 2ـ1 ضمن الجولة الثانية.

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد 5 جولات شهدت تلقيه 4 هزائم تخللها تعادل، ورفع رصيده من 21 إلى 24 نقطة مرتقيًا للمركز التاسع.

من جهته، واصل ضمك سلسلة نتائجه السلبية، متلقيًا هزيمته الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 7 مباريات مقابل تعادلين، ودون أي انتصار منذ تغلبه على الأخدود بهدف نظيف 30 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ 12، وتجمد رصيده عند 11 نقطة، يحتل بها المركز الـ 16.