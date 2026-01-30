بهدف الخلود.. سيماكان يعادل رقم لايبزج

أحرز الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، ثالث أهدافه الموسم الجاري الجمعة أمام الخلود، مسهمًا في الفوز 3ـ0 ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وعادل الفرنسي، المنضم إلى النصر صيف عام 2024، أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد، ولا يزال أمامه نحو 4 أشهر من المنافسات لتسجيل عددٍ أكبر.

وسجَّل سيماكان أمام جدة، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، واستقلول دوشنبه الطاجيكستاني، خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

وبإحراز هدف ثالث، خلال مواجهة الخلود، طابق قلب الدفاع عدد الأهداف التي أحرزها، لصالح لايبزج الألماني، في كلٍ من موسمي 22ـ2023 و23ـ2024، وهو الأعلى بالنسبة له في موسم واحد منذ بدأت مسيرته عام 2019 مع ستراسبورج الفرنسي.