مجددًا.. النصر يكسر عناد الخلود

كرَّر فريق النصر الأول لكرة القدم الفوز على الخلود بعد شوطٍ أوَّلٍ سلبي، وهزمه 3ـ0 مساء الجمعة في بريدة ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وفي سيناريو مشابه للقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية، انتهى الشوط الأول، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، من دون أهداف. وافتتح الضيوف الثاني بهدفٍ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47. وأضاف زميله الفرنسي محمد سيماكان، قلب الدفاع، هدفًا في الدقيقة 53. ومن ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، أحرز الجناح الفرنسي كينجسلي كومان هدفًا في الدقيقة 87.

بذلك، رفع الفائز عدد نقاطه إلى 43، واستعاد وصافة جدول ترتيب الدوري بأفضلية فارق الأهداف عن الأهلي. في المقابل، تجمد رصيد الخلود، صاحب المركز الـ 12، عند 15 نقطة.

وعندما تواجه الفريقان، في 14 سبتمبر الماضي على ملعب «الأول بارك»، نجح الخلود في فرض التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول، لكن النصر أنهى صموده في الشوط الثاني وسجَّل بواسطة الجناح السنغالي ساديو ماني والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، وفاز 2ـ0.