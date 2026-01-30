جيسوس: لا يهمونني.. ونركز فقط على نتائجنا

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تركيزه على نتائج «الأصفر» فقط، مشددًا على أهمية مواصلة الانتصارات.

وفاز النصر 3ـ0 على مضيفه الخلود، مساء الجمعة في بريدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الانتصار، صرّح جيسوس: «الأهم هو الخروج بالنقاط الثلاث، بغض النظر عن الطريقة، والجهاز الفني لا يلتفت إلى نتائج الفرق الأخرى ويركز فقط على الفريق».

وحول الفريق بين الشوطين، أوضح: «الأول شهِد بطئًا في الأداء، وبين الشوطين تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بتسريع النسق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي خلال الشوط الثاني».

وعدّ البرتغالي الفوز باستمرار أهم هدف بالنسبة له في ظل منافسة قوية على مستوى الدوري الموسم الجاري. وأشار إلى تفكير النصر في المنافسة مباراةً بعد أخرى، عادًا تحقيق أربعة انتصارات متتالية، أحدثها أمام الخلود، انعكاسًا لعقلية الفوز التي يتمتع بها فريقه.