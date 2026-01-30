رييرا يقود مهمة إنقاذ فرانكفورت

عيَّن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ألبرت رييرا مدربًا لفريقه الأول لكرة القدم حتى 2028 خلفًا لدينو توبمولر الذي أقيل قبل أسبوعين، وسيتولَّى مهامه بدءًا من الإثنين المقبل.

وتولّى رييرا، البالغ 43 عامًا، مسؤولية تدريب بوردو الفرنسي بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، ولا يزال مرتبطًا بعقدٍ مع فريق تسيلي السلوفيني الذي أحرز معه لقب الكأس المحلية الموسم الماضي.

وسيقود لاعب الوسط الدولي السابق فريقه الحالي للمرة الأخيرة، الأحد، في مواجهة ماريبور بالدوري قبل أن يتسلم مهمة إنقاذ فرانكفورت الذي يمرُّ بأزمةٍ منذ شهرين، إذ سجل فوزًا واحدًا فقط في 12 مباراةً بمختلف المسابقات، وجمع سبع نقاطٍ من أصل 24 ممكنةً في الدوري، وضعته في المركز الثامن برصيد 27 نقطةً.

وبيَّن ماركوس كروسش، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الرياضة في النادي: «اخترنا عن قصدٍ رييرا مدربًا، لأنه يلعب كرةَ قدمٍ حديثةً وهجوميةً، ولديه خبرةٌ دوليةٌ، وفلسفةُ لعبٍ واضحةٌ، ونهجٌ معيَّنٌ بالقدر نفسه في عمله اليومي مع الفريق».

وأضاف: «أبهرنا ألبرت خلال محادثاتنا بخبرته الواسعة، ومهاراته التواصلية الممتازة. تابعنا مسيرته فترةً طويلةً، ونحن على ثقةٍ بأن قدراته تتناسب تمامًا مع متطلبات آينتراخت فرانكفورت في الوقت الجاري وفي المستقبل».

من جهته، قدَّم نادي تسيلي شكره لرييرا بعد 110 مبارياتٍ، قاد فيها الفريق خلال فترتين، وسجل 61 فوزًا، وحقق إنجازًا تاريخيًّا بالوصول إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كما أصبح تسيلي تحت قيادته أفضل فريقٍ في سلوفينيا عام 2025.

وقبل الاتجاه للتدريب، خاض رييرا 430 مباراةً رسميةً مع ليفربول، ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ستة ألقابٍ مع مايوركا الإسباني، وغلطة سراي التركي، وأولمبياكوس واليوناني. كذلك شارك في 16 مباراةً دوليةً مع المنتخب الإسباني الأول.