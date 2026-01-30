باكينجهام: تحدينا الكبار.. وننتظر الصفقات

كشف الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، عن اقتراب ناديه من إبرام بعض الصفقات، دعمًا للصفوف، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعد الخسارة 0ـ3 من النصر، مساء الجمعة في بريدة ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، امتدح باكينجهام أداء لاعبيه، بعيدًا عن النتيجة، وقال: «قدّموا مباراةً كبيرةً أمام خصمٍ قوي، وهذا الأداء يعكس شخصية فريقنا وقدرته على مجاراة الكبار».

وشدَّد على أن «الإصابات أمرٌ واردٌ لا يمكن التحكُّم فيه»، موضحًا: «دوري البحثُ عن الحلول، وتعويض الغيابات»، فيما أكد دخول لاعبيه إلى المباراة بدافع تحقيق الانتصار، ورأى أنهم نفذوا ما طُلِب منهم.

وأعلن الإنجليزي: «هناك عناصرُ جديدةٌ قادمةٌ ستسهم في دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة».