احترام رغبات الجمهور

عدم الاهتمام الذي وصلت إليه لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تحديد مواعيد المباريات أمر مؤسف جدًا.



في الدوري وفي فصل الشتاء، الذي يكون شديد البرودة دائمًا في الليل، تضع الرابطة الكثير من المباريات بوقت متأخر ضد رغبة الجماهير، التي تبحث عن أوقات أبكر لكي لا تتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.



وضع المباريات ضد رغبات الجمهور هو عدم فهم للمستهلك، الذي من المفترض أن يكون صاحب القرار في هذا الشأن.



أيضًا ما فعله اتحاد القدم بوضع مباريات نصف النهائي بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، ثم نقل المباراتين بعد ضغط الجمهور إلى ليلة العيد، هو أكبر دليل على الفوضى، وعدم الكفاءة في هذه اللجان.



عدم الاهتمام برغبة الجماهير في كرتنا هي أزمة تحتاج لحل كبير، ربما يكون بتغيير الأشخاص وليس النظام.