الأحد.. اختبارات تحدد مصير ديميرال قبل «الكلاسيكو»

يخضع التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاختبارات طبية، قبل انطلاق حصة الأحد التدريبية، لتحديد مدى إمكانية مرافقته البعثة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرؤية لا تزال غير واضحة، حتى مساء الجمعة، بشأن جاهزية المدافع الدولي في ظل مواصلته تنفيذ برنامجه التأهيلي بإشراف الجهازين الطبي والبدني. وشدَّد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، على ضرورة التأكد من جاهزية اللاعب بشكل كامل، مؤكدًا ، حسبَ المصادر، عدم نيّته المجازفة بإشراكه في لقاء «الكلاسيكو».

وكان ديميرال تعرَّض، كما أظهر فحصُ الأشعة الذي أجراه الأسبوع الماضي، لتمزُّق بسيط في العضلة الضامَّة خلال الفوز على الخليج 4ـ1 في الجولة الـ 17 من «روشن».

وخاض اللاعب مع الأهلي 24 مباراةً الموسم الجاري بإجمالي 2026 دقيقةً، منها 15 في «روشن»، وسجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا، ونال ست بطاقات صفراء.

يُذكر أن الأهلي حقق انتصارًا برباعية على الاتفاق في الجولة الجارية، ليرفع رصيده إلى 43 نقطةً بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.