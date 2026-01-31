الخلود ثالث ضحايا صناعات فيليش

صنع البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أكثر من هدفٍ في مباراةٍ واحدةٍ للمرة الثالثة في مسيرته مع الأندية.

وأسهم فيليش بصناعتين في فوز «الأصفر» 3ـ0 على الخلود، مساء الجمعة في بريدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة، تسلّم جائزة أفضل لاعبٍ فيها من رابطة المسابقة.

وبسبب لمستين منه، أحرز مواطنه النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول، وأضاف المدافع الفرنسي محمد سيماكان الهدف الثاني.

وصنع فيليش 49 مع الأندية منذ صُعِّد، مع بداية موسم 2018ـ2019، إلى فريق بنفيكا الأول في بلاده. وخلال مباراةٍ بين بنفيكا وفيتوريا سيتوبال، ضمن نسخة ذلك الموسم من الدوري البرتغالي، صنع فيليش هدفين مُسهِمًا في الفوز 4ـ2.

وفي انطلاقة موسم 2202ـ2023، صنع الدولي البرتغالي ثلاثة أهداف، هزم بها أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي 3ـ0 ضمن الدوري الإسباني.

وبات الخلود ثالث فريقٍ يُهدي أمامه فيليش أكثر من هدفٍ واحدٍ لزملائه في نفس المباراة، طوال مسيرته مع الأندية.