سيدات النصر يمطرن شباك شعلة الشرقية بسباعية

أمطر فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات شباك مضيفه شعلة الشرقية بسبعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للسيدات، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

سجَّلت أهداف النصر في الشوط الأول بسمة الشنيفي عند الدقيقة الخامسة، قبل أن تعزز التنزانية كلارا لوفانجا التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة «13»، ثم أضافت البرازيلية ماريا إدواردا الهدف الثالث عند الدقيقة «21».

وعادت كلارا لوفانجا لتسجل الهدف الرابع للنصر «23»، فيما أحرزت مباركة محمد الهدف الخامس «25»، وأضافت البرازيلية كاثلين سوزا الهدف السادس «31»، قبل أن تختتم لوفانجا مهرجان الأهداف بتسجيلها الهدف السابع «الهدف الثالث والهاتريك لها 31».

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة ذاتها، قلب الاتحاد الطاولة على العلا، بعد أن تأخر بهدف مبكر سجَّله العلا عند الدقيقة السادسة، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. وتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة عند الدقيقة «59» عن طريق البرازيلية ليتيسيا نونيس، قبل أن تحرز الإسبانية ماريا دياز هدف التقدم والانتصار.

وتُختتم منافسات الجولة بلقاء يجمع نيوم والأهلي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.