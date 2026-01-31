كونتي: في إيطاليا لا أحد يهتم بنا

انتقد أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، برمجة مباريات الدوري الإيطالي حيث يصطدم حامل اللقب بفيورنتينا، السبت، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من الخسارة أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وجعلت الخسارة 2ـ3 أمام مضيفه «البلوز»، الأربعاء، نابولي يودِّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعة الموحَّدة، وتركت للفريق وقتًا محدودًا للاستعداد لمواجهة فيورنتينا.

ويخوض نابولي صراعًا من أجل العودة إلى سباق المنافسة على لقب الدوري بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مبارياتٍ، وهو ما أدى لتراجعه إلى المركز الرابع بفارق تسع نقاطٍ خلف إنتر ميلان المتصدر.

وقال كونتي في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «علينا أن نلعب بعد يومين ونصف اليوم فقط. كنا نجد صعوبةً في فهم مَن يضع هذه الجداول، لأننا نخوض ثلاث مبارياتٍ خلال سبعة أيامٍ».

وأضاف: «هذه أمورٌ، أودُّ فهمها. لعبنا في التاسعة مساءً، ثم يوم الأحد، والآن نعود للعب في السادسة من مساء السبت». واستطرد: «يتحدثون عن الإصابات، وكل هذه الأمور، لكنهم لا يُعيروننا أي اهتمامٍ».

ويواجه كونتي أزمةً، تتمثَّل في الإصابات حيث كان لديه عشرة لاعبين غير متاحين أمام تشيلسي، ومع ذلك، أعرب عن فخره بجهود فريقه الذي كان ندًّا لـ «البلوز».

وقال المدرب: «الفارق في تلك المباراة كان في الطريقة التي استغلَّ بها تشيلسي فرصه. في الثلث الهجومي كان في إمكاننا اتخاذ قراراتٍ مختلفةٍ من حيث جودة العرضيات، واللمسات الأخيرة، وإنهاء الهجمات».

وتابع: «متأسفٌ لأننا قدَّمنا مباراةً رائعةً في جوانب عدة. إنها لحظةٌ صعبةٌ بالنسبة لنا بأن يكون لدينا عشرة لاعبين مصابين. قدَّم اللاعبون أداءً فاق توقعاتي بكثيرٍ».