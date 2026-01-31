«سماك داون» تشعل أجواء الرياض قبل «رويال رامبل»

شهد عرض «WWE SmackDown» في الرياض، العاصمة السعودية، الجمعة، منافساتٍ كبيرةً، جاءت في إطار الزخم الكبير الذي يسبق المواجهة التاريخية المرتقبة «رويال رامبل»، السبت، للمرة الأولى في تاريخها خارج أمريكا الشمالية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحظي العرض بحضورٍ جماهيري كبيرٍ، ولاقى تفاعلًا لافتًا منذ لحظاته الأولى، ليؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها السعودية في استضافة أبرز أحداث المصارعة الحرة عالميًّا.

وانطلق العرض وسط أجواءٍ حماسيةٍ، مهَّدت لسلسلةٍ من المواجهات التي أسهمت في رفع وتيرة التصعيد قبل «رويال رامبل» حيث نجح كارميلو هايز، بطل الولايات المتحدة، في الاحتفاظ بلقبه بعد مواجهةٍ قويةٍ ضمن «التحدي المفتوح» أمام ري فينيكس.

وشهد النزال تنافسًا متكافئًا، عكسَ جاهزية الطرفين قبل أن يحسمه هايز بخبرته في اللحظات الحاسمة، مؤكدًا استمراره على قمة بطولة الولايات المتحدة.

وفي منافسات السيدات، حققت شارلوت فلير وأليكسا بليس فوزًا مهمًّا في نزال الفرق أمام ليف مورجان وروكسان بيريز بمرافقة راكيل رودريجيز. واتَّسمت المواجهة بالتدخلات المتبادلة، والتصعيد داخل الحلبة، وشكَّلت محطةً بارزةً في سياق المنافسة المحتدمة قبل انطلاق مواجهة الـ «رويال رامبل» للسيدات وسطَ تفاعلٍ جماهيري كبيرٍ مع مجريات النزال.

كذلك شهد العرض مواجهةً فرديةً قويةً، جمعت أكسيوم وجوني جارجانو في نزالٍ، اتَّصف بالندية والسرعة، وتبادل السيطرة بين الطرفين. وتمكَّن أكسيوم من حسمه لصالحه في لحظةٍ حاسمةٍ بعد أداءٍ متوازنٍ، عكسَ تركيزه العالي، ليخرج منتصرًا من مواجهةٍ، حظيت بثناء الحضور.

وفي مواجهةٍ أخرى، خالفت التوقعات، تمكَّن إيليا دراجونوف من تحقيق الفوز على ذا ميز في نزالٍ تنافسي قوي. وعلى الرغم من اعتماد ذا ميز على خبرته داخل الحلبة إلا أن دراجونوف فرض أسلوبه في المراحل الأخيرة، ليحسم النزال لصالحه، ويؤكد جاهزيته للمنافسات المقبلة.

وشهد العرض نزالَ فرقٍ جماعيًّا، جمع كودي رودز، وراندي أورتن، وجاي أوسو، وسامي زين في مواجهة فريق The Vision، وانتهى دون حسمٍ بعد تدخُّلٍ مفاجئ من رومان رينز الذي اقتحم الحلبة، وتسبَّب في فوضى، أوقفت المواجهة، وأشعلت حدة التصعيد قبل «رويال رامبل».

وجاء هذا العرض ضمن برنامجٍ متكاملٍ من الفعاليات المصاحبة حيث شهدت فترة العصر فعالية «Kick Off» التي فتحت أبوابها للجماهير، وقدَّمت تجربةً تفاعليةً لعشَّاق المصارعة. وشارك في الفعالية المصارع السعودي فهد طويق الذي عبَّر عن فخره بتمثيل السعودية، مؤكدًا أن هذه المشاركات تعكس تطور المواهب السعودية، وحضورها المتزايد على الساحة العالمية.

ومع اقتراب موعد «رويال رامبل»، تتجه أنظار الجماهير إلى المواجهة المنتظرة التي تُعدُّ من أبرز وأهم أحداث المصارعة الحرة لما تحمله من طابعٍ تنافسي خاصٍّ، وفرصٍ مصيريةٍ للفائزين.