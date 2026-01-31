ريشة: الطرد مستحق.. والحمراء خطأ

استحقَّ هتان باهبري، جناح فريق الخلود الأول لكرة القدم، الطرد أمام النصر، الجمعة في بريدة، لكنْ ليس ببطاقةٍ حمراء مباشرة، وفق المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي.

وأشهر عبد الله العويدان، حكم الساحة، حمراءَ مباشرة لباهبري في الدقيقة 72 من المباراة، التي كسِبها النصر 3ـ0 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. ولاتخاذ القرار، عاد العويدان إلى شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وشاهد بنفسه احتكاكًا من اللاعب تجاه الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق الضيف.

وعلَّق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، قائلًا: «باهبري وجَّه المرفق نحو صدر سيماكان لكنْ بقوةٍ ضئيلةٍ. هذا سلوك غير رياضي، يستدعي إشهار بطاقةٍ صفراء ثانية، ثم حمراء، كون اللاعب تلقَّى بطاقةً صفراء في الشوط الأول، أمَّا الطرد المباشر، فكان قاسيًا، ومن الواضح أن الحكم عدَّ السلوك الذي رآه عبر الشاشة، بعد استدعاء غرفة التقنية له، مُشينًا».

إلى ذلك، أكد المحلِّل صحة ركلة الجزاء التي أحرز منها النصر هدفه الثالث في الدقيقة 87، مشيرًا إلى تدخُّل رمزي صولان، لاعب الخلود، بإهمالٍ على الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب الفريق الضيف، داخل المنطقة، ما استدعى احتساب الجزائية.

وراجع حكم الساحة التدخُّل على شاشة الـ VAR، خلف الخط الجانبي للملعب، قبل منح الركلة.

وأشهر العويدان بطاقتين صفراوين فقط خلال المباراة، الأولى للإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر، والثانية لباهبري قبل نهاية الشوط الأول.

وصادقَ ريشة على القرارين، موضحًا: «اللاعبان دخلا بتهورٍ، واستحقا بطاقتين صفراوين، وليس أكثر من ذلك في هاتين الحالتين تحديدًا».