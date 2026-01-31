دون تحمل النصر تكاليف.. دوران يبحث عن وجهة جديدة

يسعى وكيل أعمال الكولومبي جون دوران، مهاجم فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، المعار من النصر، إلى إيجاد وجهةٍ جديدةٍ للاعب عبر نافذة الانتقالات الشتوية دون تحميل «الأصفر» أي تكاليفَ ماليةٍ، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتأتي تحركات الوكيل عقب الخلاف الذي نشب بين دوران والإيطالي دومينيكو تيديسكو، مدرب الفريق التركي.

وحسب المصادر نفسها، يجري وكيل أعمال الكولومبي محادثاتٍ مع أطرافٍ مختلفةٍ لتأمين عروض إعارةٍ جديدةٍ للاعب، مشترطًا ألا يتحمَّل النصر أي مبالغَ ماليةٍ في حال إتمام الصفقة.

وكشفت عن سعيه لإدراج بندٍ، يتيح شراء عقد اللاعب ضمن اتفاقية الإعارة المنتظرة.

وأفادت المصادر بعدم تلقي الوكيل أي عرضٍ رسمي للاعب حتى الآن، مبينةً أن المباحثات لا تزال في إطارها الشفهي دون أي خطواتٍ عمليةٍ.

وتشمل دائرة المفاوضات حاليًّا، حسبَ المصادر، نادي ليل الفرنسي، إضافةً إلى ناديين أوروبيين آخرين.

وكان النصر تعاقد مع دوران، يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وفي صيف العام ذاته أعاره إلى فنربخشة لمدة موسمٍ واحدٍ.

ولعِب المهاجم، المولود عام 2003، 18 مباراةً مع النصر، وأحرز 12 هدفًا، ويمتدُّ عقده مع النادي العاصمي حتى صيف 2030.