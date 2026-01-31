لانس يتخطى لوهافر.. ويهدد صدارة باريس

استعاد فريق لانس الأول لكرة القدم صدارة دوري الأولى الفرنسي بشكلٍ مؤقتٍ من باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بتخطيه ضيفه لوهافر 1ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 20.

ورفع لانس رصيده إلى 46 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن باريس، الذي يحلُّ ضيفًا على ستراسبورج الأحد. في المقابل تجمَّدت نقاط لوهافر عند 20 في المركز الـ 15، متكبِّدًا خسارته الأولى بعد تعادلين وانتصارٍ تواليًا في المراحل الثلاث الماضية.

وسيطر لانس بشكلٍ كاملٍ على الشوط الأول، لكنَّه انتظر الوقت المحتسب بدل الضائع لافتتاح التسجيل إثر كرةٍ عرضيةٍ من الجهة اليسرى، لعبها ماتيو أودول، وحوَّلها روبن أجيلار، الظهير الأيمن، «على الطاير» في الزاوية العليا إلى يسار الحارس الكونغولي ليونيل مباسي نزاو «45+1».

وعاد لانس بذلك إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام مرسيليا 1ـ3 في المرحلة الماضية، علمًا أنه قبل الخسارة على ملعب «فيلودروم»، كان قد حقق ثمانية انتصاراتٍ تواليًا في الدوري.

وللمرة الأولى بعد ثلاث مبارياتٍ، وضع بير ساج، مدرب لانس، المحترف السعودي سعود عبد الحميد على دكة البدلاء خلال اللقاء.

وشارك الظهير الأيمن في ست مبارياتٍ أساسيًّا مع الفريق الموسم الجاري، أربعٌ منها في الدوري أمام ميتز، وتولوز، وأوكسير، ومرسيليا، واثنتان في الكأس، وخاض 14 مباراةً إجمالًا، وسجل هدفًا وحيدًا أمام أولوني في كأس فرنسا، وصنع اثنين، وله 529 دقيقة لعبٍ.

وخاض عبد الحميد أول مباراةٍ أمام ليون عندما دخل بديلًا لروبن أجيلار عند الدقيقة 86، وكان اللاعب مثَّل روما الموسم الماضي، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات قبل أن تتم إعارته في الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي.