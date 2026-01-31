إدانة هورس بتهمة الاعتداء الجنسي

أدانت هيئة محلفين في ولاية نيفادا الأمريكية، السبت، الممثل ناثان تشاسينج هورس، الذي شارك في فيلم «الرقص مع الذئاب» بالاعتداء الجنسي على قاصر.

ووجد المحلفون بمدينة لاس فيجاس أن تشاسينج هورس مذنب بتهم متعددة تتعلق بالاعتداء الجنسي، وتمت تبرئته من تهم اعتداء جنسي أخرى.

وأكد تشاسينج هورس أنه بريء من جميع التهم الـ 21، وقال محامو الدفاع عنه إنه متهم بالخطأ.

وقال ممثلو الادعاء إن تشاسينج هورس استخدم سمعته رجل طب بين شعب «لاكوتا» من السكان الأصليين ليفترس نساء وفتيات من السكان الأصليين.

وتركزت معظم الأحكام التي أصدرتها هيئة المحلفين حول سلوك تشاسينج هورس مع إحدى الضحايا، التي كان عمرها 14 عامًا عندما بدأ تشاسينج هورس في الاعتداء عليها.

وتنهي الأحكام جهدًا استمر أعوامًا لمحاكمة تشاسينج هورس بعدما تم اعتقاله للمرة الأولى وتوجيه الاتهام إليه عام 2023 في قضية أحدثت موجات من الصدمة عبر السكان الأصليين في الولايات المتحدة.