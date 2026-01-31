ليفربول ونيوكاسل.. المعركة الـ 62 في أنفيلد

يستقبل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، السبت، نيوكاسل يونايتد في أنفيلد ضمن المواجهة المباسرة الـ 62 بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرنه سلوت إلى تعزيز موقعه بالقرب من المربع الذهبي بعد خسارته 3ـ2 على ملعب بورنموث في الجولة الماضية، ما جعله يحتل المركز السادس، وأنهى سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في المسابقات كافة.

وسحق ليفربول فريق قرة باغ 6ـ0، الأربعاء، ليضمن مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وقال سلوت إن فريقه بحاجة إلى إظهار المستوى نفسه في الدوري المحلي.

وقال سلوت: «كان هناك تحسن واضح عن الهزيمة 3ـ2 في بورنموث، لكن مع كل الاحترام للفريق الذي واجهناه أمس، أتوقع أن يكون نيوكاسل أقوى من قرة باغ».

ويتأخر ليفربول بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، بينما يحتل نيوكاسل المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المربع الذهبي.

ويبحث ليفربول، حامل اللقب، عن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة خلال عام 2026، متسلحًا بتاريخ نتائجه أمام نيوكاسل بعد أن انتصر بـ37 مباراة، وخسر 11، وتعادل في 13.

ولن يكون نيوكاسل، صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بالصيد السهل لرفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، حيث يأمل في العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع وولفرهامبتون، متذيل الترتيب، وخسارته أمام أستون فيلا.

وفشل فريق الإنجليزي إيدي هاو في التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال، بعدما اكتفى بالحصول على المركز الثاني عشر، عقب تعادله مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأخيرة بمرحلة الدوري للبطولة.