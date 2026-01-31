الهلال يفحص كوليبالي قبل الأهلي

يخضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، إلى اختبارات طبية يتحدد على ضوئها قرار مشاركته أمام الأهلي، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن كوليبالي «34 عامًا» عاد إلى الرياض، الجمعة، بعد أن غادر إلى بلاده بسبب وفاة والده، الإثنين.

وأصيب كوليبالي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا، الأسبوع الماضي، في العضلة الضامة خلال الشوط الأول أمام مصر في نصف النهائي.

ولعب كوليبالي مع الهلال، الموسم الجاري، 15 مباراة بمجموع 1322 دقيقة، منها ثماني مباريات في دوري روشن السعودي، نال خلالها أربع بطاقات صفراء، وحمراء واحدة أمام الشباب في المباراة التي كسبها الأزرق 1ـ0.