مونتي كارلو: الاتحاد يشترط 40 مليونا مقابل ديابي

رفضت إدارة الاتحاد عرضًا جديدًا من إنتر ميلان لاستعارة الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، مع الزامية الشراء بمقابل 28 مليون يورو، وفق «راديو مونتي كارلو»، السبت.

ووفقًا للإذاعة الفرنسية، اخبرت إدارة الاتحاد نظيرتها في إنتر ميلان، بأنها لن تتخلى عن ديابي بأقل من 40 مليون يورو.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الجمعة، أن إدارة الاتحاد رفضت عرضًا سابقًا من إنتر لاستقطاب ديابي حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب ديابي مع الاتحاد 24 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وانتقل ديابي إلى الاتحاد قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، يوليو 2024.

وحقق ديابي مع الاتحاد لقب دوري روشن للمحترفين موسم 2024ـ2025، وجمعها ببطولة كأس الملك في الموسم ذاته.