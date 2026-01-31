رسميا.. إعارة ويسلي إلى ريال سوسيداد

أعار نادي النصر البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى ريال سوسيداد الإسباني، حتى نهاية الموسم الجاري، وفق بيان القطب العاصمي عبر منصة «إكس»، السبت.

وشارك ويسلي، البالغ من العمر 20 عامًا، مع النصر هذا الموسم في ⁠18 مباراة ‌بجميع المسابقات، ‍سجل خلالها أربعة أهداف، ‍وقدم تمريرتين حاسمتين.

إلى ذلك، أكد نادي ريال سوسيداد في بيان عبر موقعه الرسمي، السبت، أنه تعاقد مع مهاجم يتميز «بالقوة والمهارة، ⁠ويمكنه اللعب على الجناحين، وستضيف موهبته حلولًا هجومية للفريق».

وأشار اللاعب إلى أنه سعيد جدًا بوجوده في ريال سوسيداد، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما لديه لتحقيق أهداف الفريق، ومساعدته على ‌الفوز في كل مباراة.

وكانت «الرياضية» نقلت عن صحيفة «آس» الإسبانية، الجمعة، أن الاتفاق بين الناديين يتضمن بند شراءٍ، يُمكن لسوسيداد تفعيله بعد نهاية الموسم مقابل 12 مليون يورو.

وكان النصر وقَّع مع جناح كورينثيانز البرازيلي، صيف 2024، وشارك مع الأصفر، منذ التعاقد معه، في 40 مباراةً، سجل خلالها خمسة أهدافٍ، وصنع مثلها.