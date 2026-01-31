3 سعوديين يطورون لعبة الرالي

يُسجّل السعوديون علي القنون، وشيخة العمير، وجمانة الحربي، طلاب جامعة حائل، حضورهم في جناح الجامعة المشارك ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، من خلال تصميم وتطوير لعبة إلكترونية مُحاكية للرالي.

وكشفت لـ«الرياضية» شيخة العمير عن برمجة اللعبة بلغة «c++» وهي محاكاة لسباق رالي حائل، مبينة أنها وبرفقة زملائها يعملون على برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية، قائلة: «هذه اللعبة المعروضة هي عبارة عن محاكاة وتجربة لسباق رالي حائل، حيث يستطيع زائر المعرض أن يخوض السباق من خلال اللعب على الشاشة التي تظهر له التضاريس الصحراوية ذاتها، لمنطقة حائل، مرورًا بالنفود الكبير والسهول والرمال ومناطق حجرية».

وأشارت شيخة إلى أن التقنية المستخدمة في اللعبة هي «Unreal Engine» التي تعني مُحرك ألعاب ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى تزويدها بأنظمة فيزيائية لمحاكاة القيادة، وتوظيف النقوش الثمودية في تصميم البيئة والمضمار.

وأكدت شيخة أن اللعبة تستهدف الوصول إلى زوار الفعاليات من الطلاب، ومحبي ألعاب السباقات، المهتمين بالتقنية والمحاكاة، والجهات التعليمية والمعارض الثقافية والتقنية.