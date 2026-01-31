رالي حائل.. آلاء وشيهانة تبتكران «الملاح الذكي»

لفت اختراع السعوديتين آلاء الهديرس، وشيهانة الأحمري، طالبتي جامعة حائل، الأنظار خلال مشاركتهما ضمن جناح الجامعة في الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، إذ قدمتا تطبيقًا تقنيًا مبتكرًا حمل اسم «الملاح الذكي لرالي حائل»، ليشكل إضافة نوعية في عالم رياضة الراليات.

وأوضحت لـ«الرياضية» آلاء أن فكرة التطبيق تعتمد على توفير ملاح تقني ذكي يدعم متسابقي الرالي في الحالات الطارئة، مثل انقطاع التواصل اللاسلكي بين السائق والملاح، عبر تزويد السائق بمعلومات حيوية تسهم في استكمال السباق بأمان وكفاءة.

وأشارت آلاء إلى أن العمل على هذا التطبيق استمر ثلاثة أشهر مع زميلتها شيهانة.

ويقدّم التطبيق مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها: تحديد المسافة المتبقية للمرحلة، والمدة الزمنية المتوقعة لقطعها، والوقود الذي سيتم استهلاكه في المسافة المتبقية، والتنبيه إلى المخاطر القادمة على الطريق من خلال تحليل المسار، إضافة إلى استعراض أحوال الطقس في المسافة المتبقية، وتحليل تضاريس المسار سواء كانت صخرية أو رملية.