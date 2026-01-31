المرة الثالثة.. توني يحلق بالنجومية

نال الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نجومية الجولة 19 من دوري روشن السعودي بناءً على اختيارات كوكبةٍ من المدربين السعوديين والأجانب.

وهذه المرة الثالثة، التي ينال فيها توني نجومية الجولة، بعد أن خطفها في الجولة الـ 13، ثم الـ 17.

وأجمع ستة مدربين من خبراء «الرياضية» على عدّ توني نجمًا للجولة، وهم السعوديان يوسف عنبر، وخالد القروني، إضافة إلى المصري حلمي طولان، والبحريني خالد جاسم، والبوسني روسمير تسفيكو، والأردني عثمان الحسنات.

فيما منح السعودي فوزي الشهري صوته للبلجيكي كوين كاستيليس، حارس القادسية، الذي تصدى لجزائية سالم الدوسري، قائد الهلال، خلال التعادل 2ـ2، الخميس، وأعطى التونسي فتحي الجبال صوته إلى البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب الشباب، صاحب الهاتريك في مرمى الحزم خلال الانتصار برباعية بيضاء.

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه إلى انتصار عريض 4-0 أمام نظيره الاتفاق، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بعد إحرازه «هاتريك»، مُواصِلًا التسجيل للجولة الثامنة على التوالي.

وارتقى توني إلى قمة ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 18 هدفًا، متجاوزًا بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، والمكسيكي جوليان كينونيس، لاعب القادسية.