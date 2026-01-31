ماركا: ليوناردو يدخل اهتمامات أتلتيكو

تواصلت إدارة أتلتيكو مدريد مع نظيرتها في الهلال من أجل التفاوض على استعارة البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، السبت.

ووفق الصحيفة ذاتها، أدرج ليوناردو مع قائمة مستهدفة من العملاق المدريدي، تضم الكوري الجنوبي لي كانج إن، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري إدميولا لوكمان، لاعبُ أتالانتا الإيطالي.

ويدفع «الروخي بلانكوس» للحصول على خدمات ليوناردو على سبيل الإعارة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، الإثنين المقبل.

وانضم ليوناردو إلى الهلال قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ولعب ابن أكاديمية نادي سانتوس البرازيلي مع الأزرق العاصمي 24 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع هدفًا واحدًا.