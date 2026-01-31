إيلينا تثأر من أرينا.. وتعانق الذهب

ثأرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لاعبة التنس، من البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالميًا، وتغلبت عليها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، السبت، محرزة لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى.

وحافظت الكازاخستانية المصنّفة الخامسة، صاحبة الإرسال القوي، على أعصابها لتحسم المواجهة 6ـ4، 4ـ6، 6ـ4 على ملعب «رود ليفر» في ملبورن بعد ساعتين و18 دقيقة.

وكان ذلك ردًا على خسارتها نهائي 2023 أمام أرينا.

وأضافت إيلينا، صاحبة الـ26 عامًا، المولودة في موسكو، لقب ملبورن إلى لقب ويمبلدون الذي أحرزته عام 2022.

وتُعد الخسارة خيبة جديدة للبيلاروسية في نهائي بطولة كبرى، إذ توّجت في فلاشينج ميدوز العام الماضي للمرة الثانية، لكنها خسرت نهائي رولان جاروس ونهائي ملبورن.

ودخلت أرينا النهائي الرابع لها تواليًا في أستراليا المفتوحة وهي في أفضل حالاتها، لكنها غادرت الملعب ودموعها في عينيها، لخسارتها مرة ثانية تواليًا بعد 2025 أمام الأمريكية ماديسون كيز.