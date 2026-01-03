من هو إيريلسون مهاجم ضمك الجديد؟

أبصر البرازيلي إيريلسون سامبايو جالفاو، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم الجديد، النور في قلب مدينة بورتو فيلهو، عاصمة ولاية روندونيا، الواقعة في شمال البرازيل، في الخامس من سبتمبر عام 2004.

وعلى عادة الشبان في بلاد السامبا نشأ في بيئة تتنفس كرة القدم وتعدها جزءًا أصيلًا من الهوية اليومية.

بدأت موهبته في التشكل فوق الرمال والملاعب الترابية في مسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى نادي أفايا روندونيا المحلي، هناك لفتت رشاقته وحسه التهديفي أنظار كشافي الأندية الكبرى، ما دفعه لخوض مغامرته الاحترافية الأولى بعيدًا عن منزله.

في عام 2020 حين التحق بأكاديمية كروزيرو العريق، تدرج الموهوب الصغير في الفئات السنية للنادي البرازيلي، واستطاع خلال فترة وجيزة تسجيل 24 هدفًا في 56 مباراة رسمية مع فريق تحت 20 عامًا، ما جعله محط أنظار وكلاء اللاعبين في أوروبا.

انتقل اللاعب الشاب إلى الملاعب الأوروبية في أغسطس 2023 منضمًا لنادي بوليسيا زيتومير الأوكراني، حيث خاض معهم 13 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل هدف، وصناعة آخر، وعلى الرغم من صدمته في الانتقال من حرارة البرازيل إلى برد أوكرانيا إلا أنه صمد في سبيل إثبات وجوده في كرة قدم تعتمد على الصراع البدني القوي.

في مارس 2024 تحول إلى نادي كارباتي لفوف، وشارك في ثلاث مباريات، ثم حط الرحال في صيف 2025 بنادي توريينسي البرتغالي، حيث خاض 18 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف.

في يناير 2026، حزم الفتى البرازيلي حقائبه نحو السعودية لتمثيل نادي ضمك.

يميل إيريلسون في حياته الشخصية للهدوء والتركيز على تطوير قدراته البدنية بعيدًا عن الأضواء.