الليلة.. يايسله يفتح ملف الكلاسيكو

يفتح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء السبت، ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا في الرياض بقمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومنح يايسله، مدرب الفريق، اللاعبين تدريبات استشفائية اختيارية، الخميس الماضي، قبل أن يريحهم عن التدريب، الجمعة، عقب مواجهة الاتفاق التي شهدت انتصارًا عريضًا للقطب الجداوي برباعية نظيفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تدريبات الليلة ستكشف مدى قدرة مشاركة التركي مريح ديميرال في المواجهة من عدمها، بعد أن يجري اختبارات لياقية وفنية، إثر تغيبه عن مواجهتي نيوم والاتفاق نظير تعرضه للإصابة أمام الخليج في الجولة 17.

وتقرر أن يغادر لاعبو الأهلي إلى الرياض، بعد نهاية تدريبات، الأحد، استعدادًا للمواجهة التي تجمع الفريقين، الإثنين.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة متساويًا مع النصر بعدد النقاط «43 نقطة»، ومتأخرًا عن الهلال المتصدر بثلاث نقاط.