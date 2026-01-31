جوميز: الأزمة تحاصرنا.. وأستحق الطرد

دعا البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، السبت، إلى تدخل وزارة الرياضة، لإنهاء أزمة تأخر الرواتب، وفقًا لما ذكره خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الحزم، الأحد، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي‏.

وقال المدرب البرتغالي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد السبت: «لا بد أن يكون اللاعب في تركيز تام عندما يكون مستقرًا ماليًّا».

وأضاف: «بعض اللاعبين في التدريبات يسألون متى موعد نزول الرواتب، لأن تفكيرهم يكون خارج الملعب. كل لاعب لديه التزاماته، والإدارة تسعى إلى حل هذه الأزمة».

وبيَّن أنه حاول احتواء الأزمة مع اللاعبين عبر الدعم والتحفيز، مؤكدًا: «تحدثت مع اللاعبين عن تأخر الرواتب، وهذه الأزمة من خلال تحفيزهم ومساندتهم».

وأردف: «أتمنى أن تحل هذه المشكلة من خلال الجهات المسؤولة بحل تأخر الرواتب».

واختتم حديثه عن الأزمة قائلًا: «أتمنى من الجهات المختصة، وتحديدًا الوزارة، حل هذه الأزمة المالية في النادي.. لو قلت هذا الكلام لشخص خارج السعودية لن يصدق».

وعن المواجهة المقبلة، شدَّد مدرب الفتح على ضرورة الفوز، قائلًا: «مباراة ستكون قوية، ولا بد من النقاط الثلاث أمام الحزم».

وفي إجابته عن سؤال «الرياضية» حول أبرز الإيجابيات والسلبيات منذ بداية الدوري حتى مباراة الاتحاد، ذكر: «البداية لم تكن جيدة بالنسبة لنا من حيث النتائج الجانب الإيجابي من خلال الخلطة التي يعيشها الفريق من حيث اللاعبين الشبان والخبرة».

وتحدث عن لقاء الاتحاد الماضي، عادًا أنَّ نتيجة التعادل منحت فريقه دفعة، وأوضح: «التعادل أمام الاتحاد عبارة عن إضافة وكنَّا نستحق أفضل».

وتابع: «بعض الأخطاء الشائعة والغضب الشديد في مباراة الاتحاد أستحق عليها البطاقة الحمراء».