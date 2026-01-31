توني ويايسله يسيطران على جوائز الرابطة

حقَّق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب، بينما نال الألماني ماتياس يايسله جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، بحسب رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت.

ويعد الأهلي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بـ 7 انتصارات متتالية حصد من خلالها 21 نقطة، مقلصًا الفارق مع الصدارة إلى ثلاث نقاط فقط.

وفرض إيفان توني نفسه نجمًا مطلقًا ليناير بعد مساهمته في 16 هدفًا خلال 7 مباريات، إذ سجَّل 12 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى، ليرتقي إلى صدارة قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، اللذين يملك كل منهما 17 هدفًا.

من جانبه، نال ماتياس يايسله جائزة مدرب الشهر بعد قيادة الأهلي لسلسلة انتصارات بدأت بالفوز على النصر 3ـ2، ثم تخطى الأخدود بهدف دون رد، والتعاون 2ـ1 والخلود 1ـ0، قبل أن يحقق انتصارات عريضة على الخليج 4ـ1 ونيوم 3ـ0 والاتفاق 4ـ0.

واستقر الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن النصر الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما الإثنين في الرياض ضمن الجولة الـ20.