الجميعة يدير الإعلام والاتصال المؤسسي في الأهلي

عيَّنت إدارة شركة النادي الأهلي عبد العزيز الجميعة في منصب مدير الإعلام والاتصال المؤسسي داخل النادي خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أنَّ الجميعة سيباشر مهامه رسميًّا ابتداءً من الأحد، من مقر النادي بحي الرحاب في مدينة جدة، على أن تتضمن مسؤولياته الإشراف على منظومة الاتصال المؤسسي والإعلامي، وتنظيم الرسائل الاتصالية للنادي.

ونوَّهت المصادر إلى أنَّ تعيين الجميعة مديرًا للإعلام والاتصال المؤسسي لا يتداخل مع مهام ماجد الفهمي، الذي سيستمر متحدثًا رسميًّا باسم النادي.

ويأتي اختيار الجميعة، وفقًا للمصادر، استنادًا إلى خبراته المتراكمة في الإعلام الرياضي المرئي والرقمي، بعد مسيرة عمل امتدت عبر عدة جهات وقنوات، بينها Orbit، وART، وbeIN Sports، وMBC، ودوري بلس، والقنوات الرياضية السعودية، وSSC، وصولًا إلى تجربته الأخيرة في قنوات ثمانية، قبل أن يتفق مع إدارة النادي لتولي قيادة الدفة الإعلامية خلال المرحلة المقبلة.

ويحمل الجميعة درجة البكالوريوس في تخصص هندسة تصاميم البيئة من جامعة الملك عبد العزيز.