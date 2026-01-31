الأحد.. ختام مهرجان الهجن

يستعد ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض، العاصمة السعودية، الأحد، لختام منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، في نسخته الثالثة.

ويُنظم في اليوم الأخير للمهرجان، المنطلقة منافساته منذ 23 يناير الجاري، الأشواط الأربعة الختامية لفئة «حيل وزمول»، التي سيتنافس فيها نخبة الملاك والمضمرين على الألقاب الأغلى والأكبر بجوائز مالية تتجاوز 15 مليون ريال.

وتأتي هذه النسخة، لتؤكد ريادة السعودية عالميًّا في قطاع الهجن، بعدما سجَّلت النسخة الجارية الأرقام الأعلى في تاريخ جوائز المهرجان بإجمالي تخطى الـ 75 مليون ريال، ليرتفع سقف العطاء في النسخ الثلاث مجتمعةً إلى أكثر من 215 مليون ريال، في تجسيد حي للدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لهذا الإرث الثقافي العريق.

ويحصل أبطال الأشواط المفتوحة لفئتي «حيل وزمول» على 60 ألف ريال، وبمجموع 128 ألف ريال للشوط الواحد، 1.024 مليون ريال قيمة جوائز الأشواط الثمانية.

ويحصد أبطال الأشواط الأربعة الختامية على 14.4 مليون ريال، ويتوج بطل شوط «زمول ـ عام» وبطل شوط «زمول ـ مفتوح» على مليوني ريال، إضافة إلى «البندق»، فيما ينال بطل شوط «حيل ـ عام»، و«حيل ـ مفتوح» على 2.5 مليون ريال ولـ«السيف».

ويحظى قطاع الهجن بدعم كبير من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها بصفتها تراثًا ثقافيًّا ورياضيًّا مهمًا للأجيال القادمة، إذ يأتي هذا الدعم ليرسّخ حضور سباقات الهجن بوصفها إحدى الركائز الرياضية الوطنية التي تمضي فيها السعودية بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، معززةً بذلك مكانة التراث السعودي في المحافل الدولية.