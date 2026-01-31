قبل الأهلي بيومين.. سالم وليوناردو غياب

غاب سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو، رأس الحربة، عن تدريبات «الأزرق» السبت، قبل يومين من مواجهة الأهلي، وفق ما أعلنه النادي العاصمي عبر حسابه في منصة «إكس».

وأشار بيان الهلال إلى تعرضهما للإنفلونزا ما أدى إلى عدم مشاركتهما في الحصة التدريبية.

وحسب البيان ذاته، شارك المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي في الجزء الأول من الحصة، ثم غادر لإكمال برنامجه التأهيلي.

وفي وقت سابق، كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص عن عودة كوليبالي إلى الرياض الجمعة، قادمًا من بلاده، التي كان غادر إليها بسبب ظروف وفاة والده.

وربط المصدر بين إمكانية مشاركة السنغالي أمام الأهلي، ونتائج فحوصات طبية سيخضع لها، من أجل تحديد مدى جاهزيته لخوض اللقاء.

وأصيب المدافع في العضلة الضامة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده مع نظيره المصري، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ظفر بها «أسود التيرانجا» في المغرب.

وبعد حضور احتفالات التتويج في السنغال، عاد اللاعب إلى الهلال مصابًا، قبل مغادرته إلى بلاده من جديد لحضور عزاء والده، ثم وصل إلى الرياض الجمعة.

ومساء الإثنين، يستضيف ملعب «المملكة أرينا» في الرياض المباراة التي تأتي ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.