الكويت تودع «الفارس الأسمر»

ودع الوسط الرياضي الكويتي والعربي فتحي كميل، لاعب منتخب بلاده وفريق التضامن، الذي وافته المنية عن عمر 71 عامًا، السبت.

وكان اللاعب الدولي السابق، الملقب بـ«الفارس الأسمر»، انتقل إلى رحمة الله السبت بعد صراع مع المرض.

ويعد كميل أحد أبرز مهاجمي منتخب الكويت عبر التاريخ، وقد اشتهر في مراوغاته السريعة، ولعب طوال مسيرته في صفوف التضامن، على الرغم من أنَّ نادي العربي الكويتي كان يريد ضمه بشدة، إلا أنَّ ناديه تمسك به.

وعلى صعيد الأرقام، حقق فتحي لقب وهداف كأس الأمير 1974ـ1973 برصيد 7 أهداف، كما كان هداف كأس آسيا 1976 برصيد 3 أهداف، وكان أحد لاعبي منتخب الكويت لكرة القدم الفائز في كأس آسيا 1980، كما شارك في بطولة كأس العالم 1982.