بنزيما يشارك في التدريبات.. وقرار النجمة مؤجل

شارك الفرنسي كريم بنزيما، قائد ومهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة النجمة، المقررة الأحد ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما لم يتحدد بالمشاركة في اللقاء من عدمه، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية، حسبما ذكرت المصادر.

وتتوقع مصادر «الرياضية» عدم دخول نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا في قائمة اللقاء على غرار ما حدث في مواجهة الفتح الماضية، التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

ويأتي رفض المشاركة من جانب بنزيما على خلفية الاجتماع الذي عقده مع النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين، لبحث تجديد عقده المقرر انتهاؤه يونيو المقبل، الذي خلّف حالة استياء لدى اللاعب نقلًا عن بعض الصحف الأجنبية.

ولعب بنزيما 14 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، سجَّل خلالها 8 أهداف.

وفي حال لم يشارك المهاجم الفرنسي في اللقاء سيظهر طلال حاجي كاسم بارز لقيادة خط هجوم النمور في المواجهة التي يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأعاد الفريق الاتحادي حاجي من فترة إعارة قضاها مع الرياض انطلاقًا من الصيف الماضي، وخاض خلالها 5 مباريات بمجموع 187 دقيقة دون أي مساهمة تهديفية.

ويعيش البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، أزمة في خط الهجوم نظير قلة الخيارات المتاحة قبل المواجهة، إذ غاب الهولندي ستيفن بيرجوين عن المران بداعي الإصابة، فيما لم يشارك المهاجم صالح الشهري بعد خروجه مصابًا خلال مباراة الفتح الماضية.