يان يتوّج بلقب طواف العلا

تُوّج السويسري يان كريستن بلقب منافسات طواف العُلا 2026 في نسخته السادسة، السبت، الذي احتضنته محافظة العلا، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدرَّاجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.

وجاء تتويج السويسري يان، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، باللقب بعد تصدّره الترتيب العام بزمنٍ إجمالي بلغ 17 ساعة و23 دقيقة و43 ثانية، فيما حلَّ الكولومبي سيرجيو هيجيتا، درّاج فريق إكس دي إس أستانا، ثانيًا بفارق 15 ثانية، وجاء الإسباني إيجور أرييتا، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، ثالثًا بفارق 21 ثانية.

وعلى صعيد الترتيب العام للفرق المشاركة في النسخة السادسة من طواف العلا، نجح فريق الإمارات إكس آر جي في حصد اللقب بزمنٍ إجمالي بلغ 52 ساعة و12 دقيقة و08 ثوانٍ، فيما حلَّ فريق إكس دي إس أستانا في المركز الثاني بفارق 34 ثانية، وجاء فريق بيناريلو كيو 36.5 برو سايكلينج في المرتبة الثالثة بفارق دقيقتين و6 ثوانٍ.

أما على صعيد القمصان، فحصد الإيطالي جوناثان ميلان، درّاج فريق ليدل تريك، القميص الأحمر بصفته متصدر ترتيب النقاط، فيما تُوّج السويسري يان كريستن، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، بالقميص الأبيض كأفضل متسابقٍ تحت 25 عامًا، بينما ظفر الماليزي زي يي كي، درّاج فريق ترينجانو للدرَّاجات، بالقميص البرتقالي كأكثر الدراجين نشاطًا في طواف العلا 2026.