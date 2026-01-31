سيدات الأهلي يستعرضن بخماسية نيوم

اكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه نيوم بخماسيةٍ نظيفةٍ في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وافتتحت ملوك الهوساوي التسجيل للأهلي مبكرًا عند الدقيقة السابعة قبل أن تعزز الكونغولية نعومي كابا كابا النتيجة بتسجيلها الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 10 و17، وأضافت الكاميرونية شارلين ميونج الرابع «25»، واختتمت الغانية أليس كوزي المهرجان الأهلاوي بإحرازها الخامس «74».

ويأتي الانتصار في توقيتٍ مثالي للأهلي الذي تنتظره مواجهة رد اعتبارٍ في «الكلاسيكو» الذي يجمعه بالهلال، الخميس، في قمة الجولة التاسعة للدوري بعد أن خسر أمامه 1ـ2 في الدور الأول.

ومع إسدال الستار على الجولة الثامنة، يحلِّق فريق النصر وحيدًا في الصدارة برصيد 24 نقطةً، يليه الاتحاد بـ 16، والقادسية بـ 15 بفارق الأهداف عن الهلال الرابع، ويأتي الأهلي خامسًا بـ 13، ثم العلا بـ 7، ونيوم بـ 4، ويتذيل شعلة الشرقية الترتيب دون نقاط.