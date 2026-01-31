العطية يخطف لقب رالي باها حائل 2026

توَّج القطري ناصر العطية، برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو، بلقب رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، للمرة السادسة في تاريخه، على متن مركبة من طراز «OPTIMUS MD»، بعد قطعه مسافة المرحلة الأخيرة البالغة 323 كم، في زمن قدره 4 ساعات و6 دقائق و32 ثانية.

فيما حلَّ السعودي يزيد الراجحي ثانيًا بفارق 42 ثانية في الترتيب النهائي، وحققت السعودية دانية عقيل المركز الثالث بفارق 14 دقيقة.

وفي فئة تشالنجر تمكن السعودي ياسر السعيدان من خطف المركز الأول، وجاء في المركز الثاني العماني حمد الوهيبي، ثم القطري عبد العزيز الكواري ثالثًا.

وفاز أليكس مكينيز في المركز الأول في فئة الدرَّاجات النارية، في زمن قدره 4 ساعات و55 دقيقة و17 ثانية، ومحمد البلوشي ثانيًا بفارق 34 دقيقة و24 ثانية، وأخيرًا سلطان البلوشي بفارق دقيقتين، ثالثًا.

وحصد فارس الشمري في الفئة المحلية المركز الأول، ومتعب القنون ثانيًا، وخلف الوجعان ثالثًا.