إيموبيلي يعزز صفوف باريس أف سي

توصَّل نادي باريس أف سي الفرنسي إلى اتفاقٍ مع المهاجم الإيطالي الدولي المخضرم تشيرو إيموبيلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا إلى دوري الأولى.

وبعد فشل صفقة البوسني إدين دجيكو، الذي اختار في نهاية المطاف الانتقال إلى شالكة الألماني، اتَّجه النادي الباريسي إلى نجم بولونيا الإيطالي الذي لم يخض سوى تسع مبارياتٍ الموسم الجاري بسبب إصابةٍ في الفخذ.

ويرى الجهاز الفني للفريق الباريسي، أن إيموبيلي، البالغ 35 عامًا، سيُشكِّل إضافةً للخط الهجومي، وهو المتوُّج بطلًا لأوروبا مع منتخب إيطاليا 2021، وخاض 57 مباراةً دوليةً، سجل فيها 17 هدفًا.

وعاش المهاجم أفضل مواسمه مع لاتسيو «2016ـ2024» حيث سجل 207 أهداف في 340 مباراةً. وتألَّق للمرة الأولى مع بيسكارا «2011ـ2012» في ثلاثي هجومي مميَّزٍ إلى جانب ماركو فيراتي، لاعب باريس السابق، ولورنز إنسينيي، وأنهى أربعة مواسم هدافًا للدوري الإيطالي.

لكنْ إيموبيلي لم يرتدِ قميص المنتخب الإيطالي، الذي يخوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، منذ عامين ونصف العام.

ويحتل باريس إف سي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطةً.